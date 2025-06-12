Запорожская область под огнем: 498 ударов за сутки, есть раненые

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку.

Враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья. Кроме того:

295 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковловку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку.

187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

Поступило 17 сообщений о повреждениях частных домов, квартир и автомобилей.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". Известно, что в результате обстрела пострадали 14 человек.

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