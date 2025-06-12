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12 червня 2025, 07:22

ДСНС показала наслідки удару БпЛА по Харкову: постраждали 14 людей

12 червня 2025, 07:22
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фото: ДСНС Харківщини
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У ніч на 12 червня російські війська вкотре атакували Харківщину ударними безпілотниками. Основний удар припав на житлові квартали Харкова: постраждали Салтівський, Слобідський і Шевченківський райони

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак сталися численні пожежі — горіли житлові будинки, магазин, легкові автомобілі та трава.

Під час гасіння пожеж рятувальники та правоохоронці проводили евакуацію мешканців багатоповерхівок. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Також під ворожий обстріл потрапило село Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання дрона-камікадзе загорілися будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та суха трава на території агропідприємства.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них — четверо дітей.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, поліція, медики та комунальні служби.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Було відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

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