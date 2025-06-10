У Запоріжжі 21-річний хлопець стрибнув зі скелі та втопився

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Трагедія сталася 7 червня на закритій водоймі в Запоріжжі. Тіло потопельника з води дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що того дня компанія друзів відпочивала біля води та стрибала зі скелі. Один із чоловіків після стрибка зник у водоймі. Друзі намагалися самотужки його знайти, але безуспішно.

"Наступного дня, 8 червня, під час купання пересічний громадянин побачив у воді тіло та повідомив поліцію", — йдеться в повідомленні.

Водолази на моторному човні дістали потопельника з води. Тіло загиблого передали правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи.