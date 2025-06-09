9 червня співробітники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України дістали з води тіло чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загиблим виявився 56-річний місцевий житель, який 8 червня пірнув у воду з човна на пляжі "Акважур" Журавлівського водосховища і зник під водою на очах свідків. Причини та обставини трагедії наразі розслідують правоохоронці.

Фото: ДСНС Харьківщини.

Рятувальники вкотре нагадують мешканцям і гостям міста про необхідність дотримуватися правил безпеки на водоймах.

Вони радять:

не купатися у незнайомих місцях,

уникати місць із сильною течією,

не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння.

Особливо важливо не плавати наодинці та уникати стрибків у воду з берега, гірок або дерев у місцях без контролю.

Також нагадуємо, що у Харкові та області через воєнний стан офіційно заборонено купання. Ці обмеження затверджені місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше у ДСНС повідомляли, що на Вінниччині на базі відпочинку потонула людина.