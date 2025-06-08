Фото: ДСНС

На одній з баз відпочинку Вінницької області сталась трагедія. Під час катання на катамарані потонув молодий хлопець

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталась в селищі Непедівка Глухівецької громади на одній з баз відпочинку. Молода компанія каталась на катамарані. В якийсь момент катамаран перекинувся й один з хлопців опинився під водою.

Рятувальники кілька годин шукали хлопця. Згодом його тіло дістали з води та передати правоохоронцям.

"Вкотре нагадуємо, що обираючи місце для відпочинку, пам’ятайте про безпеку. Воно має бути офіційно дозволеним для купання, обстеженим та обладнаним рятувальним постом", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині під час купання в річці потонув 14-річний хлопець. Його намагались врятувати друзі, але не встигли.