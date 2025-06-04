Фото: Нацполіція

На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки в Дніпрі. Виявилось, що родичі шукали її понад добу

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

3 червня жінка 79-річна жителька Полтавщини пішла з дому і не повернулась. Родичі звернулись до правоохоронців. Поліція почала шукати жінку.

Згодом на березі Дніпра знайшли речі зниклої пенсіонерки. Уже 4 червня водолази дістали з води тіло жінки. Правоохоронці встановлюють причини смерті.

Нагадаємо, раніше на Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер. Коли рятувальники прибули на виклик, вони дістали його тіло вже без ознак життя.