На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінки
На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки в Дніпрі. Виявилось, що родичі шукали її понад добу
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
3 червня жінка 79-річна жителька Полтавщини пішла з дому і не повернулась. Родичі звернулись до правоохоронців. Поліція почала шукати жінку.
Згодом на березі Дніпра знайшли речі зниклої пенсіонерки. Уже 4 червня водолази дістали з води тіло жінки. Правоохоронці встановлюють причини смерті.
Нагадаємо, раніше на Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер. Коли рятувальники прибули на виклик, вони дістали його тіло вже без ознак життя.
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