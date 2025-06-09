У ставку на Кіровоградщині потонула людина

фото: ДСНС у Кіровоградській області

Трагічна подія сталася 8 червня у селі Новолутківка Новоукраїнського району. Тіло мешканця Добровеличківської громади виявили у місцевому ставку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Місцеві мешканці повідомили рятувальникам про потопельника у водоймі. Бійці ДСНС дістали з водойми тіло чоловіка 1963 року народження.

"Причину та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці", — йдеться в повідомленні.