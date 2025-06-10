В Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Трагедия произошла 7 июня на закрытом водоеме в Запорожье. Тело утопленника достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в тот день компания друзей отдыхала у воды и прыгала со скалы. Один из мужчин после прыжка пропал в водоеме. Друзья пытались самостоятельно его найти, но безуспешно.

"На следующий день, 8 июня, во время купания прохожий гражданин увидел в воде тело и уведомил полицию", — говорится в сообщении.

Водолазы на моторной лодке достали утопленника из воды. Тело погибшего было передано правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы.