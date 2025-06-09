Окупанти скинули на Запорізьку область 8 авіабомб: є постраждалий
Вчора, 8 червня, російські окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждав молодий чоловік
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу інформація про пошкодження майна не надходила.
"23-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Вісім авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки.
- 285 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Запоріжжя.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку.
- 198 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, ввечері 8 червня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок удару постраждав 23-річний хлопець.
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