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У традиційному зверненні до українців президент звернув увагу на сигнали повітряної тривоги. Він закликав людей не ігнорувати небезпеку

Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні 8 червня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський закликав громадян обов'язково зважати на повітряну тривогу найближчими днями.

"Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави й заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше видання Reuters з посиланням на офіційних осіб США писало про плани диктатора Путіна помститися за спецоперацію "Павутина", яка знищила понад 40 російських літаків. У виданні зазначили, що є ризик навіть для урядових будівель України.