Вибухи у Запоріжжі: в небо піднявся дим, уже відомо про постраждалого
Росіяни увечері 8 червня атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, в небо піднявся дим
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, в деяких районах Запоріжжя можна побачити задимлення. Це результат російської атаки. Екстрені служби вже виїхали на місце інциденту. При цьому в області ще продовжується повітряна тривога.
Згодом стало відомо, що постраждав 23-річний чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз він уже перебуває в лікарні.
Нагадаємо, зранку 8 червня росіяни вдарили дроном по Сумській області. Внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення.
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