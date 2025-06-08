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Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, в деяких районах Запоріжжя можна побачити задимлення. Це результат російської атаки. Екстрені служби вже виїхали на місце інциденту. При цьому в області ще продовжується повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що постраждав 23-річний чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз він уже перебуває в лікарні.

Нагадаємо, зранку 8 червня росіяни вдарили дроном по Сумській області. Внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення.