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У ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Відомо про пошкоджені житлові будинки та поранених людей

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни 8 червня атакували Нікопольщину дронами, важкою артилерією. Внаслідок ударів ворога постраждали двоє чоловіків. Один із них у тяжкому стані.

У Нікополі російські атаки пошкодили приватний будинок та шість автомобілів. Постраждала господарська споруда, а інша — знищена вогнем.

Вибухи також лунали у Покровській та Марганецькій громадах. За уточненою інформацією, через останній нічний обстріл на Дніпропетровщині постраждало підприємство. Крім того, пошкоджені три автівки.

Нагадаємо, в Харкові російські військові керованою авіабомбою влучили по дитячій залізниці. Загинула жінка, яка там працювала. Також відомо про ще 12 постраждалих.