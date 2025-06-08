Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та важкою артилерією: є постраждалі
У ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Відомо про пошкоджені житлові будинки та поранених людей
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, росіяни 8 червня атакували Нікопольщину дронами, важкою артилерією. Внаслідок ударів ворога постраждали двоє чоловіків. Один із них у тяжкому стані.
У Нікополі російські атаки пошкодили приватний будинок та шість автомобілів. Постраждала господарська споруда, а інша — знищена вогнем.
Вибухи також лунали у Покровській та Марганецькій громадах. За уточненою інформацією, через останній нічний обстріл на Дніпропетровщині постраждало підприємство. Крім того, пошкоджені три автівки.
Нагадаємо, в Харкові російські військові керованою авіабомбою влучили по дитячій залізниці. Загинула жінка, яка там працювала. Також відомо про ще 12 постраждалих.