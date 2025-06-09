Оккупанты сбросили на Запорожскую область 8 авиабомб: есть пострадавший
Вчера, 8 июня, российские оккупанты нанесли 498 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал молодой мужчина
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки информация о повреждении имущества не поступала.
"23-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 8 июня россияне атаковали Запорожье. В результате удара пострадал 23-летний парень.
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