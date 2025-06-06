Рекордна кількість атак на Запоріжжі: загинув мирний мешканець
Упродовж доби російські війська завдали 689 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу у Василівському районі загинув чоловік.
Ворог здійснив 16 авіаційних обстрілів по Кам'янському, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Ольгівському.
- 438 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе.
- 230 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.
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