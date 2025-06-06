Рекордное количество атак на Запорожье: погиб мирный житель

фото: Запорожская ОВА

За сутки российские войска нанесли 689 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в Васильевском районе погиб мужчина.

Враг совершил 16 авиационных обстрелов по Каменскому, Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновке, Полтавке и Ольговскому.

438 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.

230 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 27 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.