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06 червня 2025, 01:25

На Донеччині внаслідок обстрілу загинула людина

06 червня 2025, 01:25
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Фото: ДСНС
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На Донеччині росіяни вдарили по місту. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та поранені люди

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

5 червня російські військові атакували місто Родинське на Донеччині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще троє місцевих жителів отримали поранення і були госпіталізовані.

Ворожий обстріл пошкодив чотири багатоквартирні будинки, шість гаражів, адміністративну будівлю та господарську споруду.

Зокрема, сталась пожежа на даху адміністративної будівлі Рятувальники гасили полум'я. Також стались пожежі у квартирах триповерхового та двоповерхового будинку та у гаражах.

"Попри небезпеку та ризик повторних атак, надзвичайники продовжують рятувальні та відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим мешканцям Донеччини", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вдарили по Сумах з реактивної системи залпового вогню. 4 червня закінчились рятувальні роботи. Внаслідок російського обстрілу загинуло чотири людини. Ще 28 отримали поранення, серед них — троє дітей.

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