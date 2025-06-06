Фото: ДСНС

На Донеччині росіяни вдарили по місту. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та поранені люди

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

5 червня російські військові атакували місто Родинське на Донеччині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще троє місцевих жителів отримали поранення і були госпіталізовані.

Ворожий обстріл пошкодив чотири багатоквартирні будинки, шість гаражів, адміністративну будівлю та господарську споруду.

Зокрема, сталась пожежа на даху адміністративної будівлі Рятувальники гасили полум'я. Також стались пожежі у квартирах триповерхового та двоповерхового будинку та у гаражах.

"Попри небезпеку та ризик повторних атак, надзвичайники продовжують рятувальні та відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим мешканцям Донеччини", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вдарили по Сумах з реактивної системи залпового вогню. 4 червня закінчились рятувальні роботи. Внаслідок російського обстрілу загинуло чотири людини. Ще 28 отримали поранення, серед них — троє дітей.