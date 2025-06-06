У Тернополі після ворожого удару – перебої зі світлом і водопостачанням
У ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю. Зафіксовано влучання по промислових об'єктах та об'єктах інфраструктури
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал,
передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки частина міста залишилася без електроенергії.
Через перебої з енергопостачанням у Тернополі знижений тиск води — можливе зникнення напору на верхніх поверхах будинків.
Наразі тривають відновлювальні роботи. Додаткова інформація буде надана згодом, наголосив Надал.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська також здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.
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