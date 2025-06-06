Росія завдала удару по Луцьку: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені

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У ніч на п'ятницю, 6 червня, російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, п’ятеро мешканців отримали поранення

Про це повідомили міський голова міста Ігор Поліщук та очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, передає RegioNews.

"У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо п’ять постраждалих. Людей евакуйовано, усім надається медична допомога. На щастя, загиблих немає", – зазначив Рудницький.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, під час атаки ворог випустив 6 ракет і 15 ударних безпілотників.

Рятувальні служби продовжують ліквідувати наслідки ударів. Влада обіцяє надати постраждалим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська також здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.