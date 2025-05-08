Окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: є поранений

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Малинівці, Темирівці та Новодарівці. Окрім того:

302 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.

12 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Успенівку, Новодарівку.

190 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Федоров додав, що надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об'єктів інфраструктури, в тому числі критичної, автомобілів та іншого майна.

Нагадаємо, вночі 7 травня росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок масованої атаки ворожих дронів без світла тимчасово залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста.