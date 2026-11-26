Євробачення-2027: з'явився логлист учасників Нацвідбору
Цьогоріч організаційний комітет отримав 217 заявок від артистів, які хотіли б брати участь у Національному відборі на Євробаченні. Зокрема, це 153 сольні пісні та 48 гуртів
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
У логлист увійшли такі учасники:
-
ANKA
-
EPOLETS
- FOLKULAKA
- GANNA
- HITS' FACTORY
- MELOS
- MIA RAMARI
- POVIN'
- SKYLERR
- SPOKUSY
- STASYA
- VLAD DARWIN
- YAGODY
- YAKAYA
- YARIMA
- КАЖАННА
- СОЛІДНІ ЛЮДИ
- УЛЯНА ШУБА
Слід зазначити, що не всі ці артисти виступлять на Національному відборі. Тепер їх очікуватиме прослуховування, де оберуть фіналістів. Серед тих, хто не потрапить до шортлиста, традиційно проведуть онлайн-голосування, у якому українці виберуть останнього фіналіста.
Нагадаємо, минулого року співачка Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Артистка виконала пісню Ridnym. На Євробаченні вона посіла дев'яте місце, вивівши Україну в топ-10.
Вова Борисенко пояснив, чому вони з братом зав'язали з музикоюВсі новини »
24 листопада 2026, 01:35Співак Олег Винник зізнався, чи отримує соцвиплати в Німеччині
24 листопада 2026, 00:55Реперка alyona alyona назвала свою вагу після операції
24 листопада 2026, 00:35
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
Український комік зізнався, як у нього діагностували онкологію
26 листопада 2026, 01:55Квартира української акторки двічі постраждала від обстрілів
26 листопада 2026, 00:55Пальне ще дешевше: як обвалились ціни на АЗС
25 листопада 2026, 23:55На окупованому Запоріжжі росіяни відкрили "центр пропаганди" для молоді
25 листопада 2026, 23:35Росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранений
25 листопада 2026, 23:30На Прикарпатті в автобусі вдарили матір загиблого військового
25 листопада 2026, 23:15На Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході
25 листопада 2026, 22:55На Рівненщині чоловік побив колишню дружину на очах у дітей
25 листопада 2026, 22:45Поїзд Київ — Львів змінить формат: коли стартують рейси модернізованого Інтерсіті
25 листопада 2026, 22:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Всі блоги »