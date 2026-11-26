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Цьогоріч організаційний комітет отримав 217 заявок від артистів, які хотіли б брати участь у Національному відборі на Євробаченні. Зокрема, це 153 сольні пісні та 48 гуртів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У логлист увійшли такі учасники:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS' FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

POVIN'

SKYLERR

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

КАЖАННА

СОЛІДНІ ЛЮДИ

УЛЯНА ШУБА

Слід зазначити, що не всі ці артисти виступлять на Національному відборі. Тепер їх очікуватиме прослуховування, де оберуть фіналістів. Серед тих, хто не потрапить до шортлиста, традиційно проведуть онлайн-голосування, у якому українці виберуть останнього фіналіста.

Нагадаємо, минулого року співачка Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Артистка виконала пісню Ridnym. На Євробаченні вона посіла дев'яте місце, вивівши Україну в топ-10.