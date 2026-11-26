Фото: ДСНС

У чотирьох областях України 27–28 листопада очікуються значний снігопад та ожеледиця на дорогах. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Про це попередили у ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, вдень 27 листопада та вночі 28 листопада значний сніг прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

За прогнозами, приріст снігового покриву становитиме 8–20 см. На дорогах очікується ожеледиця.

І рівень небезпеки — жовтий

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними під час негоди.

Нагадаємо, що на Київщині з 21 листопада дорожні служби переходять на цілодобовий режим роботи через прогнозоване погіршення погодних умов. Водії зможуть звертатися до диспетчерських служб у разі ускладнення руху або проблем зі станом автошляхів.