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На Рівненщині поліцейські затримали 50-річну жінку, яка, видаючи себе за працівницю Пенсійного фонду, обкрадала літніх людей. Вона ошукала щонайменше двох пенсіонерів у Рівному, заволодівши грошима та золотими прикрасами

Про це повідомили у поліції Рівненщини, передає RegioNews.

За даними слідства, 28 жовтня жінка прийшла до помешкання 80-річного жителя Рівного та представилася працівницею Пенсійного фонду. Вона запевнила чоловіка, що займається оформленням допомоги та підвищенням пенсійних виплат.

Скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігав, зловмисниця викрала 6 тисяч гривень.

Наступний епізод стався 30 жовтня 2026 року. За аналогічною схемою підозрювана прийшла до квартири 85-річної жительки Рівного та повідомила їй неправдиву інформацію про можливість збільшення пенсії.

Жінка заявила, що для оформлення відповідних документів необхідно сплатити 12 тисяч гривень. Поки пенсіонерка шукала кошти, зловмисниця викрала шість золотих виробів загальною вартістю майже 44 тисячі гривень.

Працівники карного розшуку та кримінального аналізу встановили особу підозрюваної та розшукали її на Київщині.

50-річній жінці повідомили про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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