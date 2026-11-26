Фото: Facebook/Oleksandr Klimov

25 листопада на автодорозі Шептицький – Рава-Руська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві дівчини

Про це повідомив депутат Шептицької міської ради Олександр Клімов.

За попередньою інформацією, спочатку нетверезий, за словами очевидців, водій зачепив автомобіль, у якому перебували дівчата. Після зіткнення вони вийшли з машини та попрямували в бік водія, причетного до першої аварії. У цей момент їх збив інший автомобіль.

Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці події.

Як повідомляють свідки, водій, який спричинив перше зіткнення, мав ознаки алкогольного сп’яніння. Цю інформацію ще мають перевірити правоохоронці.

На місці трагедії працювали екстрені служби та поліція. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.