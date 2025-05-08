Сухопутні війська збили понад 300 російських безпілотників
Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 303 засоби повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
-
БпЛА "Shahed-131/136" — 219 од.;
-
БпЛА "Орлан 10/30" — 7 од.;
-
БпЛА "Zala" — 19 од.;
-
БпЛА "Supercam" — 12 од.;
-
БпЛА "Ланцет" — 14 од.;
-
БпЛА "Молнія" — 31 од.
-
БпЛА "Привіт-82" — 1 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині.
Працює ГУР: розвідники показали, як нищать окупантів на фронтіВсі новини »
07 травня 2025, 06:10Сили оборони спалили техніку росіян на Півдні: відео
07 травня 2025, 04:10ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині
07 травня 2025, 02:30
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: є поранений
08 травня 2025, 07:16У ВМС оцінили загрозу нових ударів крилатими ракетами РФ
08 травня 2025, 07:05Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
08 травня 2025, 05:05У селі на Харківщині знайшли російську авіабомбу КАБ-500, що не вибухнула
08 травня 2025, 04:15На Житомирщині затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину
08 травня 2025, 03:10В Україні очікують дефіцит персиків та абрикос - експерти називали причини
08 травня 2025, 02:30На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина
08 травня 2025, 01:35Співак Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку та переспівав "Пінаколаду"
08 травня 2025, 00:50Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини
08 травня 2025, 00:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »