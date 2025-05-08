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08 травня 2025, 06:25

Сухопутні війська збили понад 300 російських безпілотників

08 травня 2025, 06:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 303 засоби повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що за тиждень російська армія втратила:

  • БпЛА "Shahed-131/136" — 219 од.;

  • БпЛА "Орлан 10/30" — 7 од.;

  • БпЛА "Zala" — 19 од.;

  • БпЛА "Supercam" — 12 од.;

  • БпЛА "Ланцет" — 14 од.;

  • БпЛА "Молнія" — 31 од.

  • БпЛА "Привіт-82" — 1 од.

"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині.

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