Масований удар по Запоріжжю: без світла залишилися понад 40 тисяч абонентів
Вночі 7 травня росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок масованої атаки ворожих дронів без світла тимчасово залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він зауважив, що приблизно за дві години всім мешканцям Запоріжжя відновили електропостачання.
"Дві години на відновлення: енергетики оперативно заживили понад 42 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Дякую фахівцям-енергетикам за злагоджену професійну роботу", – наголосив Іван Федоров.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали четверо містян.
Росіяни скинули авіабомби на громаду в Запорізькій області: горіли будинки, є потерпілийВсі новини »
07 травня 2025, 09:00Окупанти понад 600 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
07 травня 2025, 07:44Удар по Києву: кількість поранених зросла до 8
07 травня 2025, 07:25
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, — Генштаб
07 травня 2025, 11:30На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого
07 травня 2025, 11:29Подвійний наїзд: у Рівному судитимуть водіїв, які збили пішохода
07 травня 2025, 11:23ДБР встановило нових учасників жорстоких катувань у Полтавському СІЗО
07 травня 2025, 11:08На Одещині судитимуть двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків до Молдови
07 травня 2025, 10:45Сезон кліщів у розпалі: на Львівщині зафіксовано 49 випадків хвороби Лайма
07 травня 2025, 10:44На Київщині уламками дронів пошкоджено 18 автомобілів
07 травня 2025, 10:29Поліцейські знайшли правопорушників, які запустили феєрверки в Одесі під час повітряної тривоги
07 травня 2025, 10:05110 атак за добу: на Сумщині загинули четверо цивільних, 14 поранено
07 травня 2025, 09:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »