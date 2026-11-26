Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті викрили схему привласнення понад 27,2 млн грн із рахунків Перечинського лісохімічного комбінату. Кошти майже чотири роки виводили під виглядом оплати неіснуючих послуг із прибирання та IT-обслуговування

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, із вересня 2022 року комбінат щомісяця перераховував одному з підприємців близько 250 тисяч гривень за нібито прибирання гуртожитків і території підприємства. Іншому платили від 80 до 700 тисяч гривень за обслуговування комп’ютерів, серверів і програмного забезпечення.

Однак фактично ці послуги не надавалися.

Підприємці проживали у Дніпрі, не мали найманих працівників і не виконували робіт для комбінату.

Водночас гуртожитки, за прибирання яких підприємство щомісяця сплачувало сотні тисяч гривень, залишалися занедбаними.

Попри відсутність фактично виконаних робіт, посадовці комбінату підписували акти їх приймання. Загалом слідство задокументувало понад 100 таких документів на суму понад 23 млн грн.

За версією правоохоронців, банківські картки підприємців зберігалися у бухгалтерки комбінату. Після надходження коштів вона знімала їх готівкою через банкомат безпосередньо на території підприємства.

Загалом у такий спосіб із рахунків комбінату вивели понад 27,2 млн грн.

Прокурори повідомили про підозру керівництву та бухгалтерці підприємства, а також двом підприємцям із Дніпра.

Залежно від ролі їм інкримінують пособництво у службовому підробленні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та з тяжкими наслідками, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадовців від посад.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.