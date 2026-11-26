Фото: поліція Києва

У Святошинському районі Києва судитимуть 16-річного хлопця, який викрав автомобіль військовослужбовця під час ракетної атаки. Підліток хотів покататися на чужій машині, щоб похизуватися перед друзями, однак дорогою спричинив ДТП і втік

Про це повідомили у столичній поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався у жовтні цього року. Школяр помітив на стоянці припаркований автомобіль ВАЗ і вирішив незаконно ним заволодіти. У цей час власник машини, військовослужбовець, перебував в укритті неподалік.

Підліток зламав замок запалювання, завів двигун і вирушив кататися містом. За даними правоохоронців, таким чином він хотів справити враження на своїх товаришів.

Однак поїздка закінчилася ДТП: хлопець зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем, після чого залишив місце події.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт щодо неповнолітнього до суду.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.