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На Одещині правоохоронці викрили канал переправлення чоловіків через кордон. Затримали співорганізатора та його товариша

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Затримали 47-річного чоловіка та його 50-річного спільника, який привозив "клієнтів" з Одеси до населеного пункту Подільського району. Вартість "послуги" для чоловіків, які бажали потрапити за кордон, була в розмірі 20 тисяч доларів. Вони сподівались перетнути кордон до Молдови.

"Неподалік кордону всіх затримали. Двом фігурантам повідомили про підозру, обрали тримання під вартою з правом внесення застави. На порушників склали адмінпротоколи", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.