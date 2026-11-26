На Одещині ухилянтів "пускали за кордон" за 20 тисяч доларів
На Одещині правоохоронці викрили канал переправлення чоловіків через кордон. Затримали співорганізатора та його товариша
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Затримали 47-річного чоловіка та його 50-річного спільника, який привозив "клієнтів" з Одеси до населеного пункту Подільського району. Вартість "послуги" для чоловіків, які бажали потрапити за кордон, була в розмірі 20 тисяч доларів. Вони сподівались перетнути кордон до Молдови.
"Неподалік кордону всіх затримали. Двом фігурантам повідомили про підозру, обрали тримання під вартою з правом внесення застави. На порушників склали адмінпротоколи", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.