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Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами коміка, йому діагностували онкологію, коли він був дитиною. Після цього він пройшов курс хіміотерапію та дві операцію. До 2022 року у нього також була інвалідність.

Онкологія не залишила наслідків, проте тепер комік став серйозніше ставитись до здоров'я.

"Наче наслідків немає, але я постійно перевіряюсь. Був єдиний нюанс, що 2022 року я себе накрутив, що онкологія повернулася. Коли я думав, що вона повернулась, я дуже сильно себе накрутив. Коли потім виявилося, що це не онкологія, я дуже сильно радів", - каже комік.

Нагадаємо, раніше співак MELOVIN розповідав про свій досвід з діабетом. За його словами, уже тривалий час він відмовляється від алкоголю. Він зазначив, що тепер його здоров'я стає краще.