Український комік зізнався, як у нього діагностували онкологію
Відомий український комік Тарас Яремій розповів про проблеми зі здоров'ям. Виявилось, щвін пройшов курс хіміотерапії
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
За словами коміка, йому діагностували онкологію, коли він був дитиною. Після цього він пройшов курс хіміотерапію та дві операцію. До 2022 року у нього також була інвалідність.
Онкологія не залишила наслідків, проте тепер комік став серйозніше ставитись до здоров'я.
"Наче наслідків немає, але я постійно перевіряюсь. Був єдиний нюанс, що 2022 року я себе накрутив, що онкологія повернулася. Коли я думав, що вона повернулась, я дуже сильно себе накрутив. Коли потім виявилося, що це не онкологія, я дуже сильно радів", - каже комік.
Нагадаємо, раніше співак MELOVIN розповідав про свій досвід з діабетом. За його словами, уже тривалий час він відмовляється від алкоголю. Він зазначив, що тепер його здоров'я стає краще.