Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України/Facebook

На Донеччині дев’ятьом колишнім педагогам заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Під час російської окупації вони добровільно обійняли керівні посади в захоплених навчальних закладах і долучилися до впровадження російських освітніх стандартів та пропаганди серед дітей і молоді

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2022–2025 років дев’ятеро педагогів добровільно пішли на співпрацю з державою-агресором та долучилися до організації роботи незаконно створених навчальних закладів на окупованій території Донеччини.

Зокрема, одна з жінок отримала від окупантів посаду "начальника управления образования администрации шахтерского муниципального округа днр".

Ще двоє фігурантів обійняли фейкові посади в так званому "Маріупольському державному університеті імені Куїнджі". Йдеться про посади "завідувачів кафедр медіакомунікацій" та "новогрецької мови", "ученого секретаря" і "доцента кафедри російської мови та літератури".

Крім того, двоє підозрюваних очолили так звані "Новоазовський індустріальний" та "Маріупольський промислово-технологічний технікуми". Інші фігуранти стали заступниками директорів шкіл у Волноваському районі.

За версією слідства, на цих посадах колишні освітяни впроваджують навчальні плани та програми відповідно до стандартів РФ, сприяючи русифікації українських дітей і молоді.

Також під час лекцій і так званих "разговоров о важном" вони нав’язують школярам і студентам кремлівську ідеологію, зокрема під виглядом патріотичного виховання виправдовують збройну агресію Росії проти України.

За процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури дев’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності за ч. 3 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Усі підозрювані перебувають у розшуку. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.