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08 мая 2025, 07:16

Оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области: есть раненый

08 мая 2025, 07:16
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фото: Запорожская ОВА
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За сутки оккупанты нанесли 513 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.

Войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малиновке, Темировке и Новодаровке. Кроме того:

  • 302 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Роботино.
  • 12 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Успеновку, Новодаровку.
  • 190 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Федоров добавил, что поступило 86 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов, нежилых помещений, объектов инфраструктуры, в том числе критической, автомобилей и другого имущества.

Напомним, ночью 7 мая россияне повредили энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате массированной атаки вражеских дронов без света временно остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города.

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