Оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области: есть раненый

фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 513 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.

Войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малиновке, Темировке и Новодаровке. Кроме того:

302 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Роботино.

12 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Успеновку, Новодаровку.

190 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Федоров добавил, что поступило 86 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов, нежилых помещений, объектов инфраструктуры, в том числе критической, автомобилей и другого имущества.

Напомним, ночью 7 мая россияне повредили энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате массированной атаки вражеских дронов без света временно остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города.