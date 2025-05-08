Оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области: есть раненый
За сутки оккупанты нанесли 513 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, один человек ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую общину.
Войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малиновке, Темировке и Новодаровке. Кроме того:
- 302 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку и Роботино.
- 12 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Успеновку, Новодаровку.
- 190 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Федоров добавил, что поступило 86 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов, нежилых помещений, объектов инфраструктуры, в том числе критической, автомобилей и другого имущества.
Напомним, ночью 7 мая россияне повредили энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате массированной атаки вражеских дронов без света временно остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города.