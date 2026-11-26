Фото: СБУ

У Житомирі російську агентку, яка планувала підірвати адміністративну будівлю одного з підрозділів ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для теракту жінка виготовила саморобну вибухівку, яку збиралася замаскувати під поштову посилку та доставити на військовий об’єкт

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні цього року контррозвідка СБУ викрила жінку під час підготовки теракту. Вона планувала проникнути на територію військового об’єкта під виглядом поштового кур’єра, а після доставки вибухівки — передати російським спецслужбам сигнал для дистанційного підриву.

Співробітники СБУ спільно з карним розшуком Національної поліції затримали агентку, коли та вже виготовила саморобний вибуховий пристрій і придбала уніформу одного з поштових операторів.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконувала мешканка Ізмаїла Одеської області. До уваги російських кураторів вона потрапила, коли шукала в Telegram-каналах гроші на наркотики.

Після вербування жінка підтримувала агентурний зв’язок одночасно з двома представниками російських спецслужб. Для підготовки теракту її відрядили до Житомира, де вона орендувала квартиру та за інструкціями з РФ придбала компоненти для виготовлення вибухівки.

Під час обшуку в орендованому помешканні правоохоронці вилучили хімічні складники та компоненти для виготовлення вибухового пристрою, уніформу поштового кур’єра, а також смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їй призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.