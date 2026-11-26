Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру 26-річному жителю Сарненського району, якого вважають організатором незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За свої послуги він вимагав по 10 тисяч доларів США з кожного

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Нагадаємо, 8 червня правоохоронці затримали одного з учасників схеми під час отримання 20 тисяч доларів. Разом із невстановленим спільником він перевозив двох чоловіків призовного віку на мотоциклах в обхід пунктів пропуску через державний кордон.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до організації незаконної схеми причетний 26-річний житель Сарненського району. За даними слідства, він підшуковував охочих незаконно виїхати з України та розробляв маршрути перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Чоловікові повідомили про підозру за процесуального керівництва прокуратури.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваний скористався цією можливістю та вийшов із-під варти.

За скоєне йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.