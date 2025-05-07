На Київщині уламками дронів пошкоджено 18 автомобілів
У ніч на 7 травня сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі під час чергової атаки БпЛА на Київську область
Про це повідомив очільник Київської ОДА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Завдяки ефективній роботі ППО влучань по об'єктах критичної інфраструктури не зафіксовано.
Втім, у Бучанському районі внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у десятиповерховій новобудові. Вогонь оперативно ліквідували.
Зафіксовано часткову руйнацію між другим і третім поверхами, пошкоджено 13 квартир.
Також уламки ворожої цілі пошкодили:
- фасад ще однієї новобудови;
- 3 приватних житлових будинки;
- 18 автомобілів.
Нагадаємо, уночі 7 травня росіяни атакували столицю ракетами та ударними БПЛА. Виникли пожежі, загинули 2 людини, ще 8 поранені, серед них – 4 дітей.