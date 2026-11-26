Фото: поліція Києва

У Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався під час приготування їжі. Унаслідок вибуху постраждала одна людина

Про це повідомили у столичній поліції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у квартирі на 22-му поверсі будинку на вулиці Драгоманова надійшло сьогодні, близько 15:00.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Поліцейські попередньо встановили, що вибухнув туристичний газовий балон, коли мешканці квартири готували їжу.

Унаслідок події травмувалася одна людина. Обставини вибуху з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Шептицькому Львівської області внаслідок пожежі у квартирі помер 35-річний ветеран 3-ї окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін. Чоловік отримав 55% опіків тіла. За попередніми обставинами, займання сталося, коли він заряджав біонічний протез ноги.