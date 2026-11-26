Фото: Нацполіція

У Києві викрили чоловіка, який заробляв на наркотичних засобах. Виявилось, він налагодив продаж наркотиків через інтернет

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

33-річний киянин шукав "клієнтів" у месенджері. Потім він надсилав їм "товар" поштою. Правоохоронці затримали його біля поштоматів, коли він якраз намагався відправити одне з замовлень.

Під час обшуків у чоловіка знайшли зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 100 грамів та зіп-пакети з канабісом вагою близько 1,3 кг. За цінами "чорного ринку", це товар на близько 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині судили чоловіка. Відомо, що у його помешканні правоохоронці виявили бурштин-сирець, психотропні речовини, канабіс та саморобну холодну зброю у вигляді японського меча — катани.