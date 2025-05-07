Зеленський жорстко відреагував на нову хвилю атак РФ

фото: ДСНС Києва

Про це написав президент Володимир Зеленський у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "шахеди".

"Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що ще вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. А після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, коли тривали рятувальні роботи.

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, уночі 7 травня росіяни атакували столицю ракетами та ударними БПЛА. Виникли пожежі, загинули 2 людини, ще 8 поранені, серед них – 4 дітей.

Окупанти також атакували Київську область. У Бучанському районі внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у десятиповерховій новобудові. Вогонь оперативно ліквідували. Пошкоджено 18 автомобілів. Обійшлося без жерт та потерпілих.