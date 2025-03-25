Росіяни обстрілюють із РСЗВ житлову забудову на Запоріжжі
Ввечері 25 березня російські війська завдали ударів по прифронтових населених пунктах Запорізької області з реактивних систем залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град". "Прильоти" зафіксували в селищі Степногірськ Василівського району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти б'ють із "градів" по цивільній інфраструктурі.
"Черговий обстріл росіяни ведуть по Степногірську. Є влучання в житлову забудову", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 березня російські терористи вдарили авіаційною бомбою по селу Куртівка Краматорського району. Внаслідок ворожої атаки загинули мама з 3-річною дитиною, ще одна дівчинка дістала поранення й переломи.
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