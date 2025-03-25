Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

24 березня у період з 21:40 до 22:30 російські війська атакували Ізюм безпілотниками. Відомо, що росіяни використали понад 10 безпілотників.

За даними правоохоронців, влучання по території цивільного підприємства спричинили руйнацію та масштабну пожежу площею 8800 м кв. Пошкоджено будівлі та легкові й вантажні автомобілі. Крім того, було пошкоджено контактні лінії колії на залізниці.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 24 березня російські війська вдарили по центру Сум. В обласній прокуратурі повідомляли про 99 постраждалих. Відомо, що серед них 23 дитини. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі, зокрема - будинки та школа.