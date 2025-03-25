13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 13:59

Удар по Ізюму: в прокуратурі розповіли про наслідки

25 березня 2025, 13:59
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Російські війська увечері атакували Ізюм. Ворог використовував безпілотники

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

24 березня у період з 21:40 до 22:30 російські війська атакували Ізюм безпілотниками. Відомо, що росіяни використали понад 10 безпілотників.

За даними правоохоронців, влучання по території цивільного підприємства спричинили руйнацію та масштабну пожежу площею 8800 м кв. Пошкоджено будівлі та легкові й вантажні автомобілі. Крім того, було пошкоджено контактні лінії колії на залізниці.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 24 березня російські війська вдарили по центру Сум. В обласній прокуратурі повідомляли про 99 постраждалих. Відомо, що серед них 23 дитини. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі, зокрема - будинки та школа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли
Росіяни за добу понад 350 разів атакували Запорізьку область
25 березня 2025, 09:21
На Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство: поранені працівники
25 березня 2025, 07:47
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: є поранений
24 березня 2025, 13:40
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
Прикордонники ліквідували росіянина, який намагався збити український FPV-дрон
25 березня 2025, 14:30
На Львівщині адвокат організував "схему для ухилянтів" та погрожував судді вбивством
25 березня 2025, 14:14
На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які за 7000 доларів намагались потрапити в Молдову
25 березня 2025, 13:58
Незаконна вирубка лісу: на Волині зловмисники завдали державі мільйонних збитків
25 березня 2025, 13:26
Найбільший лоукостер Європи хоче відновити польоти в Україні
25 березня 2025, 13:20
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
25 березня 2025, 13:05
Будівельники привласнили майже 4 млн грн під час ремонту на аеродромі "Ужгород"
25 березня 2025, 12:51
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
25 березня 2025, 12:48
Прикордонники показали, як знищують техніку та укриття росіян на Харківському напрямку
25 березня 2025, 12:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »