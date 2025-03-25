Россияне обстреливают из РСЗО жилую застройку на Запорожье
Вечером 25 марта российские войска нанесли удары по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области из реактивных систем залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град". "Прилеты" зафиксировали в поселке Степногорск Васильевского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты бьют из "градов" по гражданской инфраструктуре.
"Очередной обстрел россияне ведут по Степногорску. Есть попадания в жилую застройку", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта российские террористы ударили авиационной бомбой по селу Куртовка Краматорского района. В результате вражеской атаки погибли мама с 3-летним ребенком, еще одна девочка получила ранения и переломы.
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