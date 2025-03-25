Окупанти атакували КАБом село на Херсонщині: пошкоджений будинок культури
Сьогодні вранці, 25 березня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Дудчани Бериславського району. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, о четвертій годині ранку окупанти скинули на Дудчани КАБ, а через кілька годин обстріляли село з артилерії.
"Внаслідок "прильотів" пошкоджень зазнав місцевий будинок культури та адміністративна будівля", — йдеться у повідомленні.
На щастя, інформація про постраждалих і загиблих не надходила.
Нагадаємо, у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. 55-річного чоловіка ушпиталили до лікарні.
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