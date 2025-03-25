На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на дитячий майданчик: загинули 3-річна дівчинка з мамою

фото: Донецька обласна прокуратура

Ввечері 25 березня російські терористи вдарили авіаційною бомбою по селу Куртівка Краматорського району. Внаслідок ворожої атаки загинули жінка з дитиною, ще одна дівчинка дістала поранення й переломи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, для атаки терористи використали "ФАБ-250" з УМПК. У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор Куртівки. У момент удару на дитячому майданчику перебувала родина місцевих мешканців.

"В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну — 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину РФ правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, вдень 24 березня російські війська вдарили по центру Сум. В обласній прокуратурі повідомляли про 99 постраждалих. Відомо, що серед них 23 дитини. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі, зокрема — будинки та школа.