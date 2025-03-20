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20 березня 2025, 11:37

Лікарі розповіли про стан постраждалих через ворожу атаку на Кропивницький

20 березня 2025, 11:37
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Один із потерпілих внаслідок масованого удару дронами у Кропивницькому перебуває у вкрай тяжкому стані — у нього 90% опіків тіла та перелом

Про це повідомила Кіровоградська обласна рада, передає RegioNews.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, перший виклик надійшов о 22:53. На місці події працювали десять медичних працівників регіонального центру. Постраждалі отримали численні ушкодження, включаючи травми від уламків, різані рани та опіки.

Серед двох жителів міста, що постраждали найбільше: 50-річний чоловік (у нього опіки 90% тіла і перелом у ділянці суглоба, госпіталізований до обласної лікарні в критичному стані) і 40-річна жінка (різані рани від уламків скла, госпіталізована до міської лікарні швидкої допомоги в стабільному стані).

Як повідомив генеральний директор Дитячої обласної клінічної лікарні Василь Хорощак, вночі до закладу доставили четверо неповнолітніх.

Усіх потерпілих оглянув хірург-травматолог, діагностувавши посіченість кінцівок скляними уламками. Дітям оперативно надали невідкладну допомогу.

Батьки потерпілих підлітків від запропонованої госпіталізації відмовились.

Окрім госпіталізованих, близько десяти жителів міста звернулися до медиків по допомогу через гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, ввечері 19 березня Кропивницький пережив наймасованішу атаку дронів, у місті пошкоджені будинки. Відомо про 10 постраждалих. ДСНС показала фото наслідків.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 березня росіяни запустили по Україні 171 БпЛА. Сили оборони збили 75 безпілотників, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

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