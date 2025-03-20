Врачи рассказали о состоянии пострадавших из-за вражеской атаки на Кропивницкий

иллюстративное фото: из открытых источников

Один из пострадавших в результате массированного удара дронами в Кропивницком находится в крайне тяжелом состоянии — у него 90% ожогов тела и перелом

Об этом сообщил Кировоградский областной совет, передает RegioNews.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф первый вызов поступил в 22:53. На месте происшествия работали десять медицинских работников регионального центра. Пострадавшие получили многочисленные повреждения, включая травмы от обломков, резные раны и ожоги.

Среди двух жителей города, наиболее пострадавших: 50-летний мужчина (у него ожоги 90% тела и перелом в участке сустава, госпитализирован в областную больницу в критическом состоянии) и 40-летняя женщина (резаные раны от обломков стекла, госпитализирована в городскую больницу скорой помощи в стабильном состоянии).

Как сообщил генеральный директор Детской областной клинической больницы Василий Хорощак, ночью в заведение доставили четверых несовершеннолетних.

Всех пострадавших осмотрел хирург-травматолог, диагностировав иссеченность конечностей стеклянными обломками. Детям оперативно оказали неотложную помощь.

Родители потерпевших подростков от предложенной госпитализации отказались.

Кроме госпитализированных, около десяти жителей города обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.

Напомним, вечером 19 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку дронов, в городе повреждены дома. Известно о 10 пострадавших. ГСЧС показала фото последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.