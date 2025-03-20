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20 березня 2025, 07:48

"Укрзалізниця" відновила рух через станцію Кропивницький

20 березня 2025, 07:48
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фото: Укрзалізниця
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Після атаки РФ рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено, усі пошкодження ліквідовано

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Телеграмі, передає RegioNews.

"Рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено, напруга є, всі пошкодження усунуто", - йдеться у повідомленні.

Усіх пасажирів на вокзалі Кропивницького з квитками на поїзд №53/253 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса, який вже прямує об'їзним маршрутом, приймає борт поїзда №7 Харків - Одеса.

Нагадаємо, через вечірні обстріли Кіровоградщини та пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила рух поїздів.

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакувала Кропивницький. ДСНС опублікувала фото наслідків атаки.

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Укрзализныця залізниця Кропивницький пасажири квитки атака РФ
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