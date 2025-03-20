Окупанти скинули на Краснопілля 6 КАБів: є загибла і поранений
Російські військові завдали удару керованими авіабомбами по Краснопільській громаді. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна отримала поранення
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
"Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники. Сьогодні 20 березня росіяни скинули на громаду 6 КАБів", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки, попередньо, одна людина загинула, ще одну – травмовано.
Окрім того, пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торговельного центру.
За даними ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.
Місцева влада звертається до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією.
Нагадаємо, 14 березня очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, оголосив обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів.