За добу Сили оборони знищили 75 ворожих дронів

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Сили оборони збили 75 безпілотників, якими РФ з вечора атакували Україну, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Телеграмі, передає RegioNews.

Як зазначається, в ніч на 20 березня 2025 року (із 19.00 19 березня) противник атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, за добу Росія втратила ще 1400 військових, 13 танків і 38 ББМ.