Ворожа атака на Кропивницький: 10 поранених, серед них – 4 дітей

фото: Національна поліція

У Кропивницькому через наймасованішу російську атаку дронами-камікадзе травмовані десятеро людей, із яких четверо дітей

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Станом на ранок відомо, що тілесні ушкодження отримали десять мешканців, серед яких четверо дітей. Усі постраждалі оперативно отримали медичну допомогу, кількох із них госпіталізували.

На місці подій діють поліцейські та рятувальники, надаючи необхідну допомогу постраждалим громадянам.

Крім того, біля пошкодженого багатоповерхового будинку на вулиці Миру розгорнуто мобільний пункт, де працюють психологи поліції та фахівці ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 19 березня Кропивницький пережив наймасованішу атаку дронів, у місті пошкоджені будинки. Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих, серед яких - дитина.