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20 березня 2025, 07:35

Окупанти завдали 519 ударів по Запорізькій області: є пошкодження

20 березня 2025, 07:35
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом доби загарбники здійснили 519 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці.

Ще 334 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам’янське, Біленьке, Малокатеринівку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

12 обстрілів із РСЗВ накрили Комишуваху, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.

Окрім того, 168 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 19 березня російські окупанти атакували населені пункти Запорізької області. У селищі Комишуваха Запорізького району руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє чоловіків отримали поранення.

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Запорізька область Запоріжжя цивільні РФ РСЗВ Град безпілотники
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