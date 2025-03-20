Наймасованіша атака на Кропивницький: фото наслідків
Місто Кропивницький зазнало наймасованішої атаки від початку російського повномасштабного вторгнення
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
За його словами, розбиті житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.
На щастя, обійшло без жертв. Проте є поранені, серед них дитина.
"Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС", – зазначив Райкович
Нині всі комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків.
За попередньою інформацією ДСНС постраждало 8 осіб. Також пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.
Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті розгорнуто Пункт незламності.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, у місті пролунало понад 30 вибухів, його атакував щонайменше 21 ворожий дрон.
Через вечірні обстріли Кіровоградщини та пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила рух поїздів.