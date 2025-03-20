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20 березня 2025, 07:17

Наймасованіша атака на Кропивницький: фото наслідків

20 березня 2025, 07:17
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фото: Telegram/Андрій Райкович
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Місто Кропивницький зазнало наймасованішої атаки від початку російського повномасштабного вторгнення

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, розбиті житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

На щастя, обійшло без жертв. Проте є поранені, серед них дитина.

"Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС", – зазначив Райкович

Нині всі комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків.

За попередньою інформацією ДСНС постраждало 8 осіб. Також пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті розгорнуто Пункт незламності.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у місті пролунало понад 30 вибухів, його атакував щонайменше 21 ворожий дрон.

Через вечірні обстріли Кіровоградщини та пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила рух поїздів.

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Кропивницький Кіровоградська область РФ атака безпілотники російська армія дитина ДСНС приватні будинки багатоповерхівка
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